Une émouvante cérémonie s’est déroulée près de Kiev (Ukraine) sur le lieu du terrible massacre de Babi Yar qui fut perpétré entre le 29 et 30 septembre 1941. Ces jours-là, qui furent l’avant-veille et la veille de Yom Kippour, les sinistres Einsatzgruppen nazis et leurs collaborateurs locaux réunirent près de 34.000 Juifs au bord d’un ravin et les exécutèrent froidement. D’autres massacres de masse furent commis devant ce ravin dans les mois suivants, faisant entre 150.000 et 200.000 morts, de nombreux Juifs mais aussi des communistes, des Tziganes, des prisonniers de guerre et des otages civils.

Ce massacre fait partie de la ‘Shoah par balles’ notamment révélée par le Père Patrick Desbois, qui préside une association, ‘Yahad In Unum’, qui entend faire reconnaître ces massacres comme étant partie intégrante de la Shoah, ce qui ferait largement dépasser le nombre de 6 millions de morts juifs durant cette période. Jusqu’à ce jour, le Père Desbois a identifié près de 2700 lieux d’exécutions de Juifs en Ukraine, Biélorussie, Pologne, Moldavie, Roumanie, Slovaquie, Lettonie et Lituanie.

A cette cérémonie assistaient le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Premier ministre Denys Chmyhal, le président du parlement Dmytro Razoumkov ainsi que le président de l’union des communautés juives d’Ukraine, le rabbin Meïr Stambler. Après les prières traditionnelles, ce dernier a remercié le président ukrainien pour l’importance qu’il accorde à cette cérémonie en faisant venir les plus hautes autorités de l’Etat : « C’est un message important pour l’humanité entière » a dit le rabbin Stambler.

Après la cérémonie, les officiels ont pris part à la pose de la première pierre d’un musée et d’un centre d’études consacrés à la Shoah.

