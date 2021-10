Le 12 octobre 2000, tout le pays se retrouvait en état de choc. Deux réservistes de Tsahal, Vadim Norzich hy »d et Yossi Avrahami hy »d qui étaient entrés par erreur à Ramallah, étaient arrêtés par la police de Yasser Arafat et emmenés au poste de commandement. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et rapidement une foule ivre de sang investissait le poste de police pour s’emparer des deux malheureux réservistes. Ils furent alors sauvagement battus à mort, leurs cadavres précipités par la fenêtre avant d’être profanés et molestés par la foule galvanisée par la vue du sang. L’une des images qui restera dans les mémoires est celle de l’un des assassins, exultant de joie, montrant par la fenêtre ses deux mains pleines de sang juif.

Vingt-et-un ans plus tard, cette haine n’a pas disparu. Bien au contraire, elle brille également dans les yeux des émeutiers arabes dans les villes mixtes du pays qui ont tenté et tentent encore de lyncher des Juifs. Un résultat direct de l’éducation à la haine antijuive et de l’incitation à la violence dans les réseaux sociaux.

Photo Familles