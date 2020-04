La députée Ayelet Shaked a publié un post sur sa page Facebook appelant à ne pas oublier ce qui s’est passé il y a 18 ans à l’hôtel Park à Netanya : l’attentat le plus meurtrier jamais commis en Israël. Le terroriste ‘palestinien’ s’était introduit dans la salle où se déroulait une soirée de Séder et avait fait exploser la ceinture d’explosifs qu’il portait sur lui. Le carnage avait été terrible: 30 morts et plus de 150 blessés.

« Malgré la joie de cette présente fête », écrit l’ancienne ministre, « il est de notre devoir moral de rappeler ce qui s’est passé ici il y a 18 ans ». Le lendemain, rappelle-t-elle aussi, un autre terroriste était entré dans la localité d’Elon Moreh, en Samarie et avait assassiné de sang froid quatre membres de la famille Gavish.

C’est suite à cette vague d’attentats que fut lancée l’Opération Remparts qui nettoya les nids terroristes dans le camp de « réfugiés » de la ville de Jénine et réduit de manière significative les attentats-suicide.

Ayelet Shaked explique que la jeunesse d’aujourd’hui ne connaît pas forcément l’histoire de ces attentats ni celle des soldats tombés lors de l’Opération Remparts, mis en danger pour éviter des pertes de civils du côté arabe.

En conclusion, la députée s’est dit convaincue que de la même manière qu’Israël avait réussi à endiguer cette période d’attentats et à sortir renforcé, le pays saura surmonter cette période difficile du Corona et atteindre de nouveaux sommets.

Photo Archives