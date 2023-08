En ouverture du conseil des ministres de ce matin (dimanche), le Premier ministre a évoqué la situation sécuritaire dans le pays.

”Nous sommes devant une vague de terreur qui vient de l’intérieur et de l’extérieur. Ce sont des jours difficiles qui nous défient. Nous devons unir nos forces face à la terreur, face à la criminalité dans le secteur arabe et face à nos ennemins internes et externes qui sont téléguidés en grande partie par l’Iran et ses annexes. Nous les vaincrons ensemble”.

Les organisations terroristes palestiniennes ont mis en garde ces derniers jours contre une escalade, après que le cabinet israélien de sécurité a décidé de donner les pleins pouvoirs au Premier ministre et au ministre de la Défense pour ”atteindre les terroristes et ceux qui les envoient”. Les organisations terroristes y ont vu la menace d’éliminations ciblées.

Une personne en particulier se trouve dans le collimateur d’Israël: Salah Al Arouri qui est considéré comme celui qui tire les ficelles de tout ce qui concerne les activités du Hamas en Judée-Samarie, en tant que chef de la branche armée du Hamas en Judée-Samarie. Dans les médias arabes, ce dernier menace: ”Ceux qui pensent à des assassinats ciblés déclencheront une guerre dans toute la région”. Le Hamas a revendiqué un certain nombre d’attentats en Judée-Samarie, ces derniers mois, dont celui perpétré à Hawara , la semaine dernière, lors duquel ont été assassinés Shay et Aviad Nigreker, z’l.

Al Arouri affirme continuer à préparer des attentats: ”La préparation et la mise en oeuvre d’attentats est la meilleure option”, a-t-il déclaré, ”Le meilleur modèle que nous avons en Judée-Samarie est la confrontation directe avec les colons et l’armée. Les centaines de personnes qui participent à ce travail de résistance perturbent l’occupation, peu importe si les colons sont des milliers ou des dizaines de milliers”.

Pour le gouvernement israélien, Al Arouri est une cible annoncée. ”Il sait très bien pourquoi il se terre”, l’a défié ce matin Netanyahou lors de son allocution en conseil des ministres.