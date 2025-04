Le président américain Donald Trump a adopté lundi un ton ferme concernant les négociations avec l’Iran, déclarant que Téhéran devrait « se dépêcher de conclure un accord ». Dans une mise en garde explicite, il a ajouté : « Si nous devons faire quelque chose de dur, nous le ferons, y compris en attaquant les armes nucléaires. »

S’exprimant plus en détail sur les pourparlers en cours, Trump a indiqué qu’il subsistait un différend « facile à résoudre ». « Je vais résoudre le problème iranien. C’est facile, » a affirmé le président américain, qui a annoncé plus tôt dans la journée, lors d’un vol à bord d’Air Force One, qu’une décision concernant ces négociations devrait être prise « très prochainement ».

Ces déclarations interviennent après une première rencontre historique entre des représentants iraniens et l’administration Trump, qui s’est tenue samedi à Oman. Il s’agit du premier contact diplomatique direct entre les deux pays depuis le retour de Trump à la Maison Blanche, mais aussi durant son précédent mandat (2017-2021).

Selon des responsables, les discussions, menées en présence de Steve Witkoff, l’envoyé présidentiel au Moyen-Orient, et du ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, se sont déroulées dans une atmosphère « productive, calme et positive ». CNN rapporte que les deux délégations ont également échangé brièvement dans un couloir après la fin des négociations indirectes.

« Les négociations avec l’Iran progressent bien, » a indiqué Trump aux journalistes, tout en tempérant: « Tant qu’il n’y a pas d’accord, cela n’a pas d’importance, donc je n’aime pas en parler. Mais elles progressent plutôt bien, à mon avis. »

Le président américain, qui a déjà menacé d’une intervention militaire contre la République islamique si aucun accord n’était trouvé pour freiner son programme nucléaire, a confirmé avoir consulté ses conseillers sur ce dossier sensible.