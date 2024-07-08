David Saada, ecrivain, ancien directeur général du FJSU réagit aux résultats des élections en France sous le prisme de la communauté juive: ” Melenchon est un opportuniste qui tient des propos antisémites et antisionistes . Apres un tel résultat je considère qu’il n’y a pas d’avenir pour les Juifs en France!”
Les consignes de vote des ” autorites” ont completement fausse les resultats. Bravo a eux
LEGISLATIVES EN FRONCE ???
RN EN TÊTE AU PREMIER TOUR ?
NFP EN TETE AU DEUXIEME TOUR ?
UN TOUR DE MAGIE DU PHARAON POUTINE…
MELENCHON/SOROS ET MACRON/QATAR SONT SES VALETS BIEN PAYÉS.
POUTINE ?
NÉ LE 7 OCTOBRE
EX KGB VOMITIF…
MANIPULATEUR DES TRUQUAGES ELECTORAUX ET MANIPULATIONS DE MASSE QUI ONT MIS BIDEN AU POUVOIR (VOTES PAR CORRESPONDANCE, DESISTEMENTS, MANIPULATION MEDIATIQUE DE L’OPINION PAR LA PRESSE RACHETÉE MASSIVEMENT PAR LES QATARIS AUX ETATS UNIS ET SOROS EN EUROPE ETC… ETC…)
QUI DIT MIEUX ?
ON A LA MÊME CHOSE ICI EN ISRAËL…
MAIS NOUS RESISTONS GRACE À LA TORAH.
CEUX QUI N’ONT AUCUNE TORAH NI AUCUN RESPECT DES JUIFS ET DU JUDAÏSME, NI AUCUNE ÉLEVATION, SAUF LEUR NOMBRIL MÉGALO NARCISSIQUE EGOCENTRIQUE OCCIDENTAL ET LEUR HAINE,
S’ECROULENT
LEGISLATIVES EN FRONCE ???
RN EN TÊTE AU PREMIER TOUR ?
NFP EN TETE AU DEUXIEME TOUR ?
UN TOUR DE MAGIE DU PHARAON POUTINE…
MELENCHON/SOROS ET MACRON/QATAR SONT SES VALETS BIEN PAYÉS.
POUTINE ?
NÉ LE 7 OCTOBRE
EX KGB VOMITIF…
MANIPULATEUR DES TRUQUAGES ELECTORAUX ET MANIPULATIONS DE MASSE QUI ONT MIS BIDEN AU POUVOIR (VOTES PAR CORRESPONDANCE, DESISTEMENTS, MANIPULATION MEDIATIQUE DE L’OPINION PAR LA PRESSE RACHETÉE MASSIVEMENT PAR LES QATARIS AUX ETATS UNIS ET SOROS EN EUROPE ETC… ETC…)
QUI DIT MIEUX ?
ON A LA MÊME CHOSE ICI EN ISRAËL…
MAIS NOUS RESISTONS GRACE À LA TORAH.
CEUX QUI N’ONT AUCUNE TORAH NI AUCUN RESPECT DES JUIFS ET DU JUDAÏSME, NI AUCUNE ÉLEVATION, SAUF LEUR NOMBRIL MÉGALO NARCISSIQUE EGOCENTRIQUE OCCIDENTAL ET LEUR HAINE ISLAMISTE,
S’ECROULENT
Je suis navré, mais que depuis que la thora est au gouvernement c’est la catastrophe partout dans le monde.
Merci le Grand Rabbin merci le Crif vous étiez bien inspirés maintenant débrouillez vous avec ces élections même si ils n ont pas la majorité quel gag
Avant les élection ils ont beaucoup parlé, depuis les élections, ils ont disparu