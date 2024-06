Un couple du nord d’Israël a gagné 15 millions de shekels au loto, lors du tirage de jeudi dernier.

L’heureux gagnant a raconté qu’il avait commencé à jouer il y a un mois en demandant à la machine de tirer pour lui les numéros sur le billet. Il a remporté 230 shekels et s’est dit qu’il jouerait désormais chaque semaine avec ces chiffres.

Les deux semaines qui ont suivi ne lui ont rien rapporté. Mais la troisième fois, il a gagné la cagnotte de 15 millions de shekels.

”J’étais seul à la maison, je regardais le match Espagne-Italie. A la fin du match, je me suis souvenu qu’il y avait eu le tirage du loto et j’ai ouvert l’application du Mifal Hapaïs pour regarder ce qu’avait donné mon billet, sans aucune attente. J’ai été réellement surpris quand j’ai vu que j’avais gagné 15 millions de shekels! J’étais seul alors avec moi-même, j’ai levé les mains au ciel et j’ai remercié le Créateur”.

Puis, l’heureux gagnant a appelé son épouse pour lui annoncer la nouvelle, mais elle n’avait pas de réseau. Il lui a alors laissé un message: ”Rappelle-moi, c’est urgent!”. Sa femme arrive à le rappeler et utilise la vidéo pour voir si son mari va bien, compte-tenu de la teneur de son message. Mais le bruit autour d’elle l’empêche de comprendre ce qu’il lui dit. Il lui envoie alors un second message: ”Rentre vite à la maison. Dis à tes parents de venir!”.

Le gagnant explique qu’il est très proche de ses beaux-parents et qu’il était très important pour lui de leur annoncer en même temps qu’à son épouse.

Les trois arrivent une heure plus tard, se demandant ce qui peut bien être à l’origine d’une telle ”convocation” aussi pressée. Le gagnant tend le billet de loto à son beau-père et lui demande de vérifier sur l’application du Mifal Hapaïs. Ce dernier s’exécute et comprend que son gendre a gagné 15 millions de shekels. ”Il était tellement sous le choc qu’il a failli s’évanouir”, raconte sa fille.

Après avoir repris leurs esprits et fait ”Le’haïm”, ils ont décidé de ne rien changer à leur quotidien. ”Nous avons tous les deux des métiers que nous aimons. Nous allons aider nos parents, nos frères et soeurs, nous allons nous soucier de l’avenir de nos enfants et surtout épargner. Notre famille accorde une place importante à la générosité, je suis convaincu que ceux qui donnent reçoivent en retour”.