Marc Eisenberg, président de Qualita et de l’AIU à propos de la venue de Jordan Bardella et Marion Maréchal à l’invitation du ministre de la Diaspora: ”Il faut faire la distinction entre avoir des discussions avec un parti tel que le RN et voter pour ce parti! Marine Le Pen semble impeccable avec Israël. Est-ce pour autant que cela rend son parti fréquentable? Il faut demander au RN de se positionner sur plusieurs sujets importants ».