»Il était temps! », c’est par ce tweet que le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a commenté l’opération à Gaza de cette nuit. »Je félicite le Premier ministre pour l’opération qu’Israël a initiée à Gaza. C’est un bon début. Il était temps de changer de méthode à Gaza ».

Avec l’élimination ciblée de trois chefs terroristes du Djihad islamique, le parti Otsma Yehoudit a décidé de stopper son boycott et de retourner voter avec la coalition.

Notons que l’opération était programmée depuis que les tirs sur Sdérot ont commencé la semaine dernière. Elle aurait dû être lancée vendredi mais a été retardée pour des raisons techniques. Cela signifie que Ben Gvir n’était pas au courant que cette opération était prévue et c’est pour cela qu’il a bloqué les travaux parlementaires de la coalition.

Le chef de la Tsionout Hadatit, Betsalel Smotrich, s’est félicité de cette opération à Gaza: »Les citoyens israéliens sont entre de bonnes mains et ceux qui nous nuisent doivent savoir qu’ils le paieront. Au moment et à l’endroit voulus. Merci à Tsahal et aux forces de sécurité pour l’opération, au Premier ministre et au ministre de la Défense pour la direction. Mes pensées affectueuses aux habitants du sud. Merci aux citoyens israéliens qui nous font confiance même quand on ne peut pas tout dévoiler. Tsahal est prêt à continuer ».

Le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, qui se trouve actuellement en Inde, a annoncé qu’il écourtait son séjour en raison de la situation sécuritaire en Israël.

Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, a tweeté: »Je félicite les forces de sécurité pour l’opération contre le Djihad islamique. Les organisations terroristes à Gaza savent ce matin que les renseignements et les forces de sécurité suivent chacun de leur pas et règleront leurs comptes avec elles. La réaction israélienne offensive au bon endroit et au bon moment est une bonne chose pour nous. C’est le bon moyen pour face face au terrorisme de Gaza. Nous soutiendrons toute action opérationnelle pour la défense des habitants du sud du pays ».

Le chef de l’opposition doit s’entretenir demain avec Binyamin Netanyahou pour un point sécuritaire. Par ailleurs, Lapid a décidé d’annuler une conférence de presse qu’il avait organisée aujourd’hui autour du budget, en raison de l’opération à Gaza.

Benny Gantz a posté sur son compte Twitter: »Je l’ai dit la semaine dernière et je le répète aujourd’hui, nos ennemis se sont trompés dans leur évaluation de la situation. Je me félicite de l’opération importante de cette nuit à Gaza et de la préservation d’une politique offensive. Nous donnons tout notre soutien à Tsahal et aux forces de sécurité, j’espère que le gouvernement saura agir en dosant détermination et responsabilité par la suite aussi ».