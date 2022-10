Le député Itshak Pindrus (Yahadout Hatorah) a déclaré au micro de la radio 103FM que son parti n’irait jamais dans une coalition avec Gantz et les partis de gauche. »Il est plus probable que nous allions avec Ahmadinejad qu’avec toute cette bande », a-t-il dit.

« On a vu ce qu’ils ont fait pendant un an et demi. Un Etat juif peut vivre ainsi? », a déclaré Pindrus au sujet de la coalition actuelle.

Dans plusieurs de ces clips et slogans de campagne, le ministre de la Défense et candidat au poste de Premier ministre, Benny Gantz, met en avant le fait qu’il est le seul à pouvoir rallier les orthodoxes dans une coalition et que par conséquent, il est le seul à pouvoir former un gouvernement.

Pour que cela se réalise, il faudrait néanmoins que des partis comme Meretz et Israël Beitenou qui ont fait de l’attaque du monde orthodoxe un des axes de leur campagne et de leur politique, acceptent de sièger dans la même coalition que Yahadout Hatorah et vice-versa.

Il faut dire que le député Moshé Gafni, chef de file de Yahadout Hatorah, se plait à brouiller les pistes. On se souvient qu’il avait invité la ministre Merav Mihaeli (Avoda) au mariage de sa petite-fille et il a récemment déclaré que si Netanyahou n’obtenait pas 61 députés, il réfléchirait avec les membres de son parti, à la façon d’agir. Il a ainsi laissé sous-entendre qu’il ne se dirigerait pas automatiquement vers de nouvelles élections, mais pourrait étudier d’autres combinaisons.

Le député Pindrus sur 103FM a, quant à lui, affirmé que selon lui la seule solution dans le cas où le bloc de droite n’obtiendrait pas 61 députés serait de procéder à des nouvelles élections. Il a rappelé que Yahadout Hatorah était fidèle au bloc de droite car ses électeurs s’y trouvent.