Dans une interview donnée à Shalom Yeroushalmi du site ‘Zman’, Idit Silman raconte les coulisses de sa décision et sa vision de l’avenir.

Dans cet entretien, Idit Silman déclare que ce qui l’a le plus gênée, était que l’on avait transformé son acte en acte politique intéressé. »Il n’y a aucun accord avec le Likoud. Au Likoud, ils sont prêts à tout me donner, mais il n’y a pas d’accord. Je n’agis pas par opportunisme. Je ne cherche pas un poste. J’avais un très bon job, j’étais présidente de la coalition. Que demander de plus? La question n’est pas là ».

La presse a parlé d’une rencontre entre Silman et Netanyahou, la nuit précédant sa déclaration. Mais Silman insiste: elle a pris cette décision seule, sans en référer à qui que ce soit.

Elle révèle que le gouvernement actuel lui a proposé monts et merveilles pour qu’elle revienne sur sa décision. »On m’a proposé le poste de ministre de la Santé, on m’a dit choisis le poste que tu veux. Mais je n’accepterai pas ».

Idit Silman a également fait part des problématiques quotidiennes qu’elle rencontrait dans son rôle de présidente de la coalition: »Le peuple n’est pas avec nous. Nous l’avons perdu. Il y a aussi un problème dans cette coalition, malgré tous les efforts que nous avons fait pour la maintenir. Chaque parti profite de sa force. Je n’ai aucun problème avec les Arabes, mais on ne peut pas venir et m’annoncer juste avant un vote que si »je n’obtiens pas ça, alors je ne vote pas ». Il y a aussi beaucoup de députés ‘norvégiens’ et c’est un problème en soi. Il est impossible de diriger un pays de cette façon ».

Elle décrit comment Abir Kara est venu la trouver hier avec le projet de créer une faction dissidente à la Knesset. Je ne veux pas agir dans ce sens, je ne ferai rien pour l’instant.

Nous pouvons, immédiatement, constituer un gouvernement de droite, quel est le problème? Qui veut provoquer des élections?

Pour le moment, elle a une idée bien précise de la façon dont on pourrait sortir de l’impasse politique: »Nous pouvons, immédiatement, constituer un gouvernement de droite, quel est le problème? Qui veut provoquer des élections? Guidon Saar ne passe pas le seuil d’éligibilité, Yamina est dans une situation problématique. Nous pouvons faire un gouvernement. Bennett serait Premier ministre ou ministre de la Défense en rotation avec Netanyahou. Il faut arrêter les boycotts ».

Elle appelle les responsables politiques actuels à prendre leurs responsabilités pour construire un gouvernement de droite, sans passer par la case élections. Pour cela, elle espère mettre à profit le mois qui reste de vacances parlementaires.