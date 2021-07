Réaction assez singulière de la députée Idit Silman (Yamina) qui vole au secours de sa collègue de Yesh Atid Meirav Ben Ari après ses propos scandaleux sur le Kotel. Au lieu de dénoncer le révisionnisme de Ben Ari qui risque d’avoir des effets dévastateurs pour Israël, surtout après Ies propos identiques du ministre des Affaires étrangères, Idit Silman a écrit sur Twitter : « A l’intention de tous les justes et les érudits qui ne se sont jamais trompés mais qui s’acharnent aujourd’hui contre mon amie, la députée Meirav Ben Ari, qui oeuvre sans relâche en faveur des défavorisés : dans le public national religieux on sait que la sainteté commence par la manière de se comporter envers son prochain. Humilier publiquement quelqu’un est bien plus grave qu’une erreur ou une inexactitude ».

La députée considère donc comme une « humiliation en public » le fait que le journaliste Sharon Gal ait fait son travail en insistant pour avoir une réponse de Meirav Ben Ari sur la question de l’importance du Mont du Temple pour le peuple juif.

On imagine que la réaction d’Idit Silman envers les propos de Meirav Ben Ari aurait été « quelque peu différente » si elle ne s’était pas trouvée comme aujourd’hui dans la même coalition que la députée Yesh Atid…

