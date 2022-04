La lutte pour le retour de l’autorité, de la loi et de l’ordre dans le Neguev n’est pas un instrument politique, ce n’est pas un sujet sur lequel nous devons nous disputer, et ce n’est certainement pas une question de droite ou de gauche, et pas non plus »un combat personnel d’Itamar Ben Gvir ».

Je serais heureux si nous vivions tous en paix, mais si quelqu’un doit avoir peur, ce ne sont pas les bons citoyens qui respectent la loi.

Aux Etats-Unis, quand un policier arrête quelqu’un, il tremble. Nous pouvons faire régner l’ordre.

Autrefois, j’avais peur de descendre dans le métro à New York, presque à toute heure du jour et de la nuit. Depuis que le maire a donné les moyens aux policiers de faire leur travail, et les a soutenus, le métro est un lieu beaucoup plus sûr.

Il faut rétablir immédiatement l’autorité, la loi et l’ordre sur les routes du sud ».