Le chanteur et acteur Idan Amedi ne jouera pas dans la cinquième saison de la série Fauda dont le tournage doit débuter prochainement.

Amedi a annoncé aux producteurs qu’il quittait la série. Après avoir été gravement blessé au combat à Gaza, il a besoin de temps pour sa rééducation. Il tient, parallèlement, à poursuivre sa carrière de chanteur avec une tournée qui débute ces jours-ci.

Faute de disponibilité, Idan Amedi a donc choisi de ne pas reprendre le rôle de Sagui dans la série au succès international.

Avi Issacharoff, qui a créé la série Fauda avec Lior Raz, a déclaré sur Ynet+: »Idan est l’homme le plus merveilleux que je connaisse. Pour moi, il devrait être Premier ministre pour un jour, il est aussi un bon ami et un homme extraordinaire. Contrairement à d’autres artistes talentueux qui prennent la grosse tête, Idan est resté avec les pieds sud terre. La preuve: le 7 octobre, il a pris ses affaires et il est parti se battre ».

Le scénario de la saison 5 est déjà écrit avec le personnage de Sagui qu’interprétait Idan Amedi. Les scénaristes vont maintenant devoir trouver un moyen de le faire sortir de la série. Liat Benasuly, la productrice a indiqué: »Au fil des saisons nous avons vu Idan s’épanouir et devenir une star mais hélas, il ne jouera pas dans la saison 5. C’est trop pour lui: sa rééducation, les concerts et le tournage. Nous sommes amis et nous l’aimons beaucoup, nous voulions vraiment qu’il fasse partie de la prochaine saison. Le scénario a déjà été écrit avec son personnage mais Idan a annoncé que cette année serait trop chargée pour lui et qu’il ne pouvait pas faire sa musique et Fauda en parallèle. Nous ne pouvons pas reporter la saison, donc malheureusement nous avons dû nous séparer ».