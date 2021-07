La députée Ibtissam Mar’ana (Parti Travailliste) a choisi une « cause humanitaire » particulière. Elle s’est mobilisée en faveur de Khaleda Ghrar, membre du Front Populaire de Libération de la Palestine, qui purge actuellement une peine de prison pour activités terroristes. Elle avait été arrêtée en 2019 suite à l’assassinat de la jeune Rina Shnerb hy »d dans le cadre d’un vaste coup de filet contre des terroristes appartenant au FPLP. Elle avait déjà été arretée par le passé pour acivités terroristes et incitation à la violence. La terroriste demande à obtenir une autorisation de sortie de prison pour assister à l’enterrement de sa fille Souha. C’est cette cause qu’a précisément choisi de défendre Ibtisam Mar’ana qui a déjà tenu par le passé des propos plus que contestables.

Photo Avsahlom Sassoni / Flash 90