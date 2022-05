Hier se tenait la commission de l’Intérieur à la Knesset. Y participaient entre autres, la députée travailliste Ibtissam Mara’ana, le député Meretz Mossi Raz et le Dr Yona Cherki, conseiller juridique du centre pour la politique de l’immigration.

A l’ordre du jour, le sujet de la protection collective des demandeurs d’asile du Congo, qui arrivent en Israël. Le Dr Cherki a exprimé son avis juridique suivant lequel un tel statut n’existait pas et que tout dépendait des décisions ministérielles d’accorder un statut légal, dans certains cas. Il a terminé ses propos en accusant la députée travailliste de »transformer les décisions de l’Etat en cirque » et l’a appelée »Mme Zoabi ».

A cet instant, Ma’arana est littéralement sortie de ses gonds, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous. La députée travailliste a considéré qu’en l’appelant de la sorte – en confondant son nom de famille avec celui d’une autre députée – le Dr Cherki avait fait preuve de racisme. »Si toutes les femmes arabes à vos yeux sont Zoabi, vous êtes un homme raciste », lui a-t-elle lancé, entre autres.

"אתה לא תקרא לי זועבי! חוצפן! זה לא השם שלי! אם כל הערביות בעינייך זה זועבי אתה בנאדם גזען! למה אתה קורא לי זועבי?!" – @IbtisamMaraana זעמה על ד"ר יונה שרקי מהמרכז למדיניות הגירה ישראלית שפנה אליה בתור "ח"כ זועבי" וסילקה אותו מהדיון. צפו@Ayelet__Shaked @mossi_raz pic.twitter.com/gsojGpZ8xi — ערוץ כנסת (@KnessetT) May 23, 2022

Le Dr Cherki a eu beau vouloir s’excuser, il est exclu sans autre forme de procès de la salle de la commission par Mossi Raz. Contacté par la journaliste Sivan Rahav Meïr, le Dr Cherki a raconté les faits:

»Toute la semaine, on entend parler aux informations de la député Zoabi de Meretz, je me suis trompé, c’est tout. Pourquoi serait-ce raciste? Qu’ai-je fait? Et je me suis tout de suite excusé. Elle m’a exclu de la réunion en criant, puis je me suis assis dans le couloir et quand le débat s’est terminé, elle est passé à côté de moi et a de nouveau crié sur moi. Quelques minutes plus tard, nous devions commencer une commission sur les travailleurs étrangers mais elle a donné la consigne de ne pas me laisser entrer. Puis un garde de la Knesset est venu me voir et m’a prié de quitter les lieux parce que je n’étais désormais plus invité à aucune commission et à aucun débat. Je suis donc parti. Je me suis trompé sur son nom de famille, pourquoi est-ce du racisme? Qu’est-ce que ce ton employé? Pourquoi le député Mossi Raz lui donne immédiatement raison? Et si cela n’avait pas été une femme arabe qui avait crié sur un homme religieux mais le contraire – que se serait-il passé? ».

Photo: Capture d’écran Twitter