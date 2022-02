Si les noms de Djibril Rajoub et de Mohamed Da’hlan circulent depuis des années pour succéder à Abou Mazen, c’est un autre notable palestinien qui pourrait bien prendre la suite du raïs actuel.

Il s’agit de Hussein Al Sheikh, l’un des hommes les plus riches de l’Autorité palestinienne. Agé de 61 ans, il se présente lui-même comme le »prochain président de l’AP ». C’est à ce titre notamment qu’il a été reçu par les ministres Gantz et Lapid. Il tire sa grande fortune des carrières de mineraux qu’il possède mais aussi du détournement des fonds perçus par l’AP pour le développement de la bande de Gaza. L’autre source de revenus dont il jouit repose sur la vente des permis de travail délivrés par Israël. Compte-tenu de ses relations avec les autorités israéliennes, c’est lui qui centralise toutes les autorisations. Ainsi, chaque personne qui désire en bénéficier verse à Hussein Al Sheikh la coquette somme de 2500 shekels par mois. Et pour compléter le tableau, d’après des sources d’informations arabes, il serait accusé de nombreux faits de harcèlement sexuel. Mais bien entendu il est impossible de le dénoncer publiquement.

Inutile de préciser que ce sinistre personnage prône la violence contre Israël qu’il considère comme un »occupant » et qu’il voue une admiration à Yasser Arafat, qui avait pourtant voulu l’éliminer en 2003 parce qu’il commençait à être trop prendre une place trop importante. Lui-même ancien prisonnier en Israël, il est un fervent partisan des salaires versés aux terroristes palestiniens qu’il compare à l’argent que l’Etat hébreu donne à ses soldats…

C’est donc lui qu’Abou Mazen aurait officieusement désigné pour lui succéder. Mais Israël aussi ne serait pas mécontent, malgré tout, de le voir prendre la tête de l’AP : il s’agit d’un personnage que les autorités connaissent bien et avec lequel elles traitent depuis de nombreuses années. Toutefois, Hussein Al Sheikh a déclaré à la télévision palestinienne qu’il n’y aurait pas de discussions avec Israël. Il ne considère par Naftali Bennett comme un partenaire, puisque ce dernier a déclaré être opposé à toute négociation.

La rue palestinienne, elle, s’oppose en silence mais fermement à la nomination de Hussein Al Sheikh comme président. Les Palestiniens connaissent ses méthodes et il est réputé pour être l’un des hommes les plus corrompus de l’AP. Les rares personnes qui osent le critiquer le font à visage caché et expriment leur inquiétude de voir un tel personnage les diriger.

