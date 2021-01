Le maire de Tel-Aviv et président du parti Haisraelim a poussé jusqu’à son paroxysme le travers de ces élections successives où le débat politique a laissé la place au soutien ou à la haine de Binyamin Netanyahou. Sur la coalition qui sera formée après les prochaines élections, Ron Huldaï : « Quiconque n’est pas Binyamin Netanyahou est un associé acceptable pour moi, même Gideon Saar et Naftali Benett ». Ron Huldaï avait qualifié Benett « d’extrême droite dangereuse », mais en l’occurrence, pour la bonne cause, il serait agréé ! Interrogé sur les sondages peu prometteurs pour son parti, le maire de Tel-Aviv s’est dit confiant, et persuadé que c’est son parti qui sera le centre du bloc de gauche.

Photo Miriam Alster / Flash 90