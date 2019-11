Le Hub de l’emploi de Qualita était présent jusqu’à aujourd’hui dans deux grandes villes: Jérusalem et Tel Aviv. Conscientes des besoins au-delà de ces centres, les équipes du Hub se sont aussi déplacées plusieurs fois, ponctuellement, ailleurs dans le pays. Ces jours-ci, une évolution majeure se déroule avec l’ouverture d’une permanence hebdomadaire du Hub, à Netanya, en partenariat avec la mairie.

Eva Cohen, directrice du Hub nous décrit ce que l’on y trouvera.

Une forte demande

« A Netanya, 1 habitant sur 10 est d’origine française », nous détaille Eva Cohen en introduction, »Il n’est un secret pour personne que la ville balnéaire est très prisée des olim de France ».

Le ministère de l’intégration proposait quelques programmes pour l’insertion professionnelle mais pas forcément adaptés aux olim de France. »Lorsque nous avions des échanges avec des habitants de Netanya, ils nous réclamaient beaucoup ce type d’aides ». C’est pourquoi, Qualita a œuvré pour proposer une réponse à cette forte demande.

»La mairie de Netanya a répondu présente en faveur des olim de France, grâce à l’action d’Avi Slama, en charge de l’alya et de l’intégration au sein de la municipalité », précise la directrice, »elle nous apporte le soutien nécessaire pour qu’il puisse se réaliser dans les meilleures conditions, parce qu’elle comprend l’importance de tels services pour ses habitants issus de l’alya française ».

Du personnel professionnel et à l’écoute

Depuis le 03/11, la permanence du Hub fonctionne à Netanya. C’est David qui l’assure. »Il reçoit tous les habitants olim de Netanya et des alentours. A l’écoute de toutes leurs questions, il leur donne déjà des conseils et des orientations ».

Voilà pour la première étape. Ensuite, David s’occupe de fixer des rendez-vous avec des professionnels dans les domaines suivants : placement, orientation professionnelle et reconnaissance de diplômes. »Dans les 2 semaines qui suivent, les personnes seront reçues dans notre permanence à Netanya ».

Les fameux ateliers du Hub de l’emploi seront aussi dispensés à Netanya, »en fonction de la demande », précise Eva, »nous sommes très à l’écoute ».

Par ailleurs, dès le mois de décembre, le programme 40+ du Hub de l’emploi ouvrira à Netanya. »Il s’agit d’une formation qui s’adresse aux olim de plus de 40 ans, qui s’étale sur 4 mois, à raison de 2 rencontres par semaine ». Au cœur du programme : oulpan, formation informatique et coaching individuel.

»Tout ceci est rendu possible grâce à nos partenaires : la mairie de Netanya, le merkaz izdamnouyot et le ministère des affaires sociales ».

Le dimanche a été fixé comme jour de permanence de cette antenne du Hub, afin que le plus grand nombre de personnes puissent en profiter et elle se tiendra soit au merkaz izdamnouyot, soit au merkaz hatséïrim (suivre les publications de Qualita pour plus de précisions).

»L’idée est d’y amener l’offre la plus grande toujours dans le même objectif : donner aux olim les outils pour comprendre le monde du travail israélien et les placer dans des conditions optimales pour trouver un emploi. L’action du Hub repose sur un partenariat total entre nos équipes de professionnels et les olim ». Ainsi, à plus ou moins long terme, le Hub pourrait élargir ses activités à Netanya, si tel en le souhait des olim.

»Notre partenariat avec la mairie de Netanya va nous permettre d’apporter les réponses adaptées ».

Pour aller plus loin :

www.hub-emploi.org.il

Tél: 077-6092120

Guitel Ben-Ishay