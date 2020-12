[Extrait du Lph New 958]



Trois sujets prioritaires nous préoccupent en ce moment : le vaccin, l’économie et les élections. En ce qui concerne la paix avec le monde arabe, nous nous y sommes déjà habitués, eux aussi… Nous sommes le peuple de la mémoire, mais sélective. Pour les Israéliens, Dubaï signifie déjà duty free et hôtels de luxe à bon marché.

En attendant, le Covid change de visage, comme nous lorsque nous entendons ce qui se passe en Angleterre, puis déjà en Italie, et bientôt…

Rappelez-vous, l’année dernière, en février, lorsque nous parlions, en observateurs et analystes détachés, de Milan et du Covid qui sévissait. Nous nous croyions à l’abri, sans penserque l’Europe était à nos portes. À quelques heures d’avion, quelques minutes de virus.

Alors que le Covid nous semblait sur le point d’être maîtrisable, presque familier, voilà qu’il redevient horscontrôle. Refusant de passer son chemin et de nous oublier, il a décidé de muter, de sévir, d’intensifier la guerre. Il vient nous rappeler une grande leçon : nous ne maîtrisons rien en ce monde, et surtout pas notre langue, qui crie toujours trop vite victoire, sûre d’elle et de son pouvoir à la fois démesuré etparfois si limité !

Nos yeux sont rivés sur l’épaule de Bibi, sur cette aiguille qui s’enfonce dans sa chair et sur son sourire à la Harisson Ford qui ne laisse transparaître ni peur ni douleur. Rien ne l’ébranle : ni le virus, ni la justice, ni la politique, ni Erdogan –et encore moins Gideon Saar. Un véritable « homme de fer’ » !

Chose incroyable : en quelques mois, la droite israélienne est passée de 30 à 60 mandats ! En effet, en cumulant les voix du Likoud avec celles du dernier sorti des rangs, Saar, et celles de l’ancien disciple, Bennett, on dépasse les 60 mandats. Ajoutons à cela une pincée de Shas et un peu de piment de Yahadout HaTorah, et nous approchons les 80 mandats sur 120. Du jamais vu ! Il semble possible, en se mettant d’accord, de réformer la justice, d’annexer, de construire à tout va, de laisser Tsahal vaincre et même en finir avec certaines menaces, sans même demander la permission de Gantz ni consulter Ashkenazy.

Hélas non. La politique, comme le Covid, sont classés « hors contrôle ». Ni la raison ni l’émotion n’ont la moindre influence sur ces domaines interdits au grand public.

Alors que fait-on ? Comme d’habitude : nous allons observer,et nous laisser encore et encore surprendre par Netanyahou, lemagicien d’Oz. Nous ne sommes pas près de retourner aux urnes, et le troisième confinement ne semble pas vouloir nous épargner, malgré la course à la vaccination.

Peu importe, c’est ainsi que nous vivons dans ce pays qui, entre Fauda et Shtisel, ne distingue pas toujours la réalité de ses fictions. C’est ce qui fait le charme d’Israël, et qui explique le regard intrigué que le monde porte sur notre quotidien hors-norme.

Qu’est–ce que tu en dis, Bibi ?

