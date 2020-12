Une femme de 52 ans, mère de six enfants, a été retrouvée affreusement mutilée dans une forêt. Esther Horgen hy »d (52), habitant la localité de Tal Menaché (Nord de la Samarie) était sortie dimanche après-midi faire du jogging dans la forêt de Reihan. Constatant qu’elle ne rentrait pas à la maison, son mari a appelé les forces de sécurité qui ont commencé à effectuer un ratissage du secteur, aidées par la police et des habitants. C’est vers une heure du matin que son corps a été retrouvé, la tête broyée par un bloc de pierre.

C’est le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan, accompagné du rabbin de Tal Menaché, qui a dû annoncer la terrible nouvelle à la famille. Yossi Dagan a réagi avec émotion et colère : « Une femme d’une valeur extraordinaire, qui passe sa vie à aider les autres (thpérapeutes de couples), qui sort au milieu de l’après-midi pour faire du sport près de chez elle, en plein coeur d’Israël, et qui est ainsi assassinée par un barbare de manière aussi effroyable. Je me demande comment ont peut agir ainsi, comme au Moyen Âge, broyer de sang-froid la tête d’une femme de 52 ans avec un rocher. Face à quel genre de sauvages faisons-nous face?!! Je veux dire de la manière la plus claire à ces barbares de l’Autorité Palestinienne et au monde entier : vous ne nous ferez jamais craquer. Le repeuplement juif en Samarie continuera à se développer. Si l’Autorité Palestinienne choisit la mort, nous choisissons la vie. Vous vous comportez comme au Moyen Âge mais Israël est en 2020 et il vaincra ».

Depuis l’annonce de la macabre découverte, les réactions sont très nombreuses dans une majorité de la classe politique.

Vidéo :

Photo famille