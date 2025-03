Le jeûne d’Esther tombe demain (jeudi) et dure de l’aube jusqu’à la tombée de la nuit. Ce jeûne a été instauré en souvenir des jeûnes observés par la Reine Esther et le peuple juif avant qu’elle n’aille se présenter au roi Assuérus pour lui demander d’annuler le décret d’extermination (Est 4, 16) prononcé par Haman.

A la fin du jeûne, avant de manger, on lit la Meguilat Esther à la synagogue. Cette année comme Shoushan Pourim tombe samedi, la Meguila sera lue aussi jeudi soir à Jérusalem (et dans les villes fortifiées à l’époque de Josué) et non vendredi soir puisque l’on ne lit pas la Meguila le jour de Shabbat.

Horaires du jeûne, jeudi 13 mars:

Entrée du jeûne:

Jérusalem 4h39

Tel Aviv 4h41

Haïfa 4h40

Ashdod 4h42

Netanya 4h41

Beer Sheva 4h41

Paris 5h34

Marseille 5h30

Lyon 5h29

Strasbourg 5h13

Sortie du jeûne (samedi soir)

Jérusalem 18h09

Tel Aviv 18h07

Haïfa 18h08

Ashdod 18h07

Netanya 18h07

Beer Sheva 18h09

Paris 19h32

Marseille 19h17

Lyon 19h20

Strasbourg 19h10