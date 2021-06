Honteux boycott antijuif de la part d’une organisation israélienne

L’organisation de gauche « Lo’hamim Leshalom » a franchi un pas de plus dans la haine antijuive en se rendant dans des supermarchés à travers le pays et estampillant certains produits avec une étiquette portant la mention (en hébreu et en arabe) : »Produit dans les territoires occupés ». L’origine de cette initiative en revient à l’Office de la Défense du consommateur qui prétend que l’étiquette « Produit en Israël » trompe le consommateur lorsque le produit est fabriqué par des entreprises juives situées en Judée-Samarie, dans la vallée du Jourdain ou dans les parties de Jérusalem libérées en 1967. L’office a annoncé qu’il poursuivra cette politique !

Le député Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) a réagi en écrivant : « Avec de tels Israéliens aussi haineux, qui a besoin d’ennemis extérieurs ?! Il s’agit de voyous violents, qui ont la haine d’Israël et qui n’hésitent pas à violer la loi et à porter atteinte au bien d’autrui. Je vais demander à la police d’agir au plus vite et ouvrir une enquête ».

Lo’hamim Leshalom est une organisation activiste provocatrice qui organise par exemple une cérémonie alternative de Yom Hazikaron en rassemblant familles juives endeuillées par le terrorisme et familles de terroristes arabes…

Photo illustration