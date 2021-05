Comme après chaque affrontement avec Israël, le Hamas organise des rassemblements de « victoire » et les chefs qui sortent de sous terre où ils étaient cachés depuis onze jours publient des communiqués triomphalistes.

Dès l’entrée en vigueur du cessez-le-feu et malgré son heure tardive, les rues de Gaza se sont emplies de monde venu « célébrer la victoire ». Le porte-parole du Hamas Abu Obaydeh a annoncé une « grande victoire » et affirmé que « le Hamas avait frappé l’occupant depuis Haïfa jusqu’à Ramon ». Les manifestations de joie se déroulent également en Judée-Samarie mais aussi dans les villes mixtes et par-dessus tout à Jérusalem, sur le Mont du Temple où des milliers d’Arabes israéliens souillent ce lieu avec des feux d’artifice, faisant le « V » de la victoire et scandant des slogans à la gloire des brigades Ezzedin al-Qassam devant une police israélienne immobile et dépassée. Une nouvelle humiliation nationale.

Le Hamas, qui veut surfer sur la vague de cette victoire virtuelle et autoproclamée a appelé à une « journée de la colère » en Judée-Samarie afin de montrer sa présence sur le terrain face au Fatah d’Abou Mazen.

Vidéos :

הלילה היו עצרות שמחה המוניות בכל רחבי עזה אבל גם ובעיקר בגדה המערבית, במזרח י-ם ובמסגד אל-אקצה. יש המון תיעוד. בחרתי אחד:

המונים נכנסים למסגד אלאקצה הלילה ושואגים: :ברכות לגדודי עז א-דין (אל-קסאם)!" – מולם עומדים שוטרים נבוכים וחסרי אונים לחלוטין. זוהי תמונת הניצחון של חמאס pic.twitter.com/Y3BVeTGoy2 — Elior Levy • אליאור לוי (@eliorlevy) May 21, 2021

Vidéo Flash 90