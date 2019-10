Lors d’une convention spéciale dédiée à la cause « palestinienne », où flottaient des drapeaux de l’OLP, le Parti travailliste britannique de Jeremy Corbyn a adopté une résolution anti-israélienne qui nie en fait le droit d’Israël à exister. A part le soutien au mouvement BDS qui est déjà acquis depuis longtemps, le Labour a apporté son soutien au « droit du retour des réfugiés », ce qui est une formule « douce » pour signifier la fin de l’Etat juif.

Lors de cette convention, Emily Thornberry, qui est « ministre des Affaires étrangères » du « shadow cabinet » a promis que le jour où le Parti travailliste reviendra au pouvoir il pratiquera une « politique étrangère éthique » et prendra des mesures immédiates en décrétant un embargo sur les armes à destination d’Israël « qui tue des enfants innocents à Gaza ».

Un autre membre du parti, Ali Brownlie Bojang, a qualifié Gaza de « prison à ciel ouvert ». Il a été applaudi par une ‘standing ovation’ lorsqu’il a déclaré: « En tant que socialistes, nous devons toujours être du côté des opprimés. Vive la Palestine libre! »

Quelques jours auparavant, le chef du Parti travailliste Jeremy Corbyn avait signé un document avec des milliers de politiciens britanniques appelant au boycott d’Israël et accusant l’Etat d’Israël de pratiquer « l’apartheid ».

Jennifer Gerber, présidente des Amis travaillistes d’Israël (LFI) a regretté que son parti soit devenu « le repaire des racistes anti-israéliens et anti-juifs ». Elle a rappelé que le BDS n’a pas pour but de faire avancer la paix mais de diaboliser Israël. Elle a rajouté: « Quand on voit que Jeremy Corbyn appelle au boycott que le seul Etat d’Israël il n’est pas étonnant que la communauté juive britannique craint plus que tout la prespective de le voir devenir un jour Premier ministre. Ce jour est une nouveau jour sombre dans l’hsitoire du Parti travailliste britannique ».

C’est à cette convention qu’était invité Omar Barghouti, fondateur du BDS, mais qui s’est vu refuser un visa d’entrée par le ministère britannique de l’Intérieur.

