À la mémoire des 366 victimes du Festival Nova, Sauveteurs Sans Frontières (SSF) a lancé le projet « We Will Save Again » pour financer 366 kits de secours et les remettre à 366 secouristes israéliens en attente d’équipement.

« Sur chaque kit de secours, il y aura un ou deux noms, ceux d’amis, de couples venus partager ce moment de fête, et qui ont malheureusement partagé leurs dernières heures » nous présente Arié Lévy, président et fondateur de Sauveteurs Sans Frontières. Ce projet a été imaginé avec des familles de victimes du Festival Nova. « J’étais sur le lieu du Festival Nova, j’ai rassemblé quelques soldats et nous avons prié pour les victimes, nous avons récité des Tehilims et récité le Kaddish. Une personne est venue vers moi pour me remercier d’avoir récité un Kaddish pour sa fille » nous raconte-t-il. Le fondateur de SSF et ses équipes se sont déplacés à la bordure de Gaza le 7 octobre. Pendant trois jours, ils ont cherché des blessés à sauver, en vain… « Nos secouristes ont eu un choc de n’avoir pu sauver personne » nous confie-t-il. Arié Lévy a souhaité rendre hommage aux victimes avec ces kits de secours. Un projet utile et hautement symbolique, un élan vers la vie. « Le terrorisme veut tuer, notre réponse c’est de sauver des vies » développe-t-il.

Les rangs de SSF sont composés de 1541 secouristes à travers Israël. Ils sont alertés de jour comme de nuit, sept jours sur sept, par le Magen David Adom pour sauver et soigner. Le tarif d’un kit de secours en circulation pendant trois ans, avec le remplacement du matériel, est de 2600 euros. En soutenant ce projet, les donateurs permettront aux secouristes de SSF de sauver des centaines de vies à la mémoire des 366 victimes du Festival Nova. Les secouristes de Sauveteurs Sans Frontières mènent des actions en Israël et partout dans le monde. Leur première intervention extérieure fut au Sri Lanka en 2004, après le tsunami, « Le but de Sauveteurs Sans Frontières est d’exporter la lumière de bonnes actions à travers le monde. Nous avons créé SSF à la demande et avec les encouragements du Rav Mordekhaï Eliyahou. Depuis, nous sommes intervenus au Maroc, en Haïti, au Népal, en Turquie… Nous avons formé des équipes de secouristes locaux dans ces pays » conclut Arié Lévy. Depuis le 7 octobre, SSF a multiplié les actions de ses secouristes, et le soutien à la population du nord et du sud d’Israël. Les 366 kits de secours « Nova » permettront de renforcer leurs actions et de sauver plus de vies en Israël.

Pour soutenir le projet : www.kitnova.org

Téléphone en France +33-660444255

Téléphone en Israël +972-502020451