Le magazine Time a désigné Donald Trump comme homme de l’année 2024. Sur la liste des prétendants à ce titre figurait aussi le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, qui n’a donc pas été choisi.

“Pour avoir mené un retour en force historique, pour avoir provoqué un réalignement politique unique en son genre, pour avoir remodelé la présidence américaine et modifié le rôle de l’Amérique dans le monde, Donald Trump est la personnalité de l’année 2024 du magazine Time”, a écrit Sam Jacobs, le rédacteur en chef du Time.

Sur Netanyahou, le magazine écrit: ”Le Premier ministre a été, cette année, l’un des dirigeants les plus influents et les plus controversés dans le monde. Il a fait face à des critiques concernant la guerre contre le Hamas, organisation terroriste qui a assassiné 1200 personnes le 7 octobre 2023. Netanyahou a poursuivi son offensive militaire sur la Bande de Gaza cette année, alors que le nombre de morts atteint les 44000, selon les données du ministère de la Santé de Gaza. En septembre, il a élargi la guerre au Liban au nord. Israël a éliminé la majorité des leaders des proxys iraniens – Hezbollah – dans des raids aériens et par des charges explosives placées dans des beepers”.