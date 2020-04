Une formation de quatre appareils « Ephroni » a survolé tous les hôpitaux du pays durant la journée de Yom Haatsmaout pour rendre hommage aux personnels hospitaliers et médicaux, au Magen David Adom et à tout le système de santé qui sont mobilisés jours et nuits contre le Corona. Les habitants du pays étaient invités à applaudir au passage des avions, depuis leurs balcons ou fenêtres, pour prendre part à cet hommage de la nation. De leur côté, de très nombreux personnels médicaux étaient sortis des établissements hospitaliers ou montés sur les toits pour saluer les appareils, en brandissant des drapeaux bleu-blanc.

Vidéos:

Photo Yonatan Sindel / Flash 90