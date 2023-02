La famille du journaliste Ouri Auerbach, décédé à l’âge de 54 ans des suites d’une grave maladie, s’est réunie ce vendredi pour marquer le huitième anniversaire de son décès. Auerbach, qui a également occupé les fonctions de ministre, a laissé son empreinte dans le monde politique et journalistique d’Israël.

Le leader du Parti Sioniste religieux et ministre des Finances, Betsalel Smotrich, lui a rendu un vibrant hommage. Il a notamment déclaré : « Ses paroles continuent à nous guider ».

L’ancien député Nir Auerbach, qui a participé à la cérémonie, a ensuite publié sur son compte Twitter un hommage au défunt, écrivant : « Aujourd’hui, plus que jamais, sa voix manque. C’est une grande perte ».

Auerbach, né en 1960 à Petah Tikva, a entamé sa carrière politique, après avoir été journaliste et écrivain, en siégeant à la Knesset en tant que député du Parti Habayit Hayehoudi entre les années 2009 et 2015. En mars 2013, il a été nommé ministre sous le gouvernement de Binyamin Netanyahou et il a occupé ce poste jusqu’à son décès prématuré, en février 2015.