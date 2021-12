Des forces de police, des gardes-frontières et de l’armée ont détruit vendredi matin des caravanes de deux familles venues s’installer à ‘Homesh après l’assassinat de Yehouda Dimentman hy »d, ainsi que d’autres structures, notamment celle qui sert de dortoir aux étudiants de la yeshiva. La yeshiva elle-même a pour le moment été épargnée.

Le comité de la yeshiva a publié un communiqué : « Une récompense au terrorisme ! Il n’y a pas de mots ! Nous constatons hélas que le gouvernement israélien a bel et bien décidé de détruire la yeshiva suite à l’assassinat de Yehouda hy »d. Les terroristes ont attient leur objectif par l’entremise de leur maître d’oeuvre : le gouvernement israélien ».

Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, qui jeudi soir encore, avant lancé un appel solennel au Premier ministre Naftali Benett a écrit : « Benett et Gantz ! Grâce à vous, les terroristes dansent en distribuant des baklawas et des Juifs pleurent. Vous n’avez pas encore détruit les maisons des terroristes qui ont assassiné Yehouda Dimentman hy »d, et son sang n’a pas encore séché mais déjà, vendredi matin, vous détruisez des maisons à ‘Homesh ! » Il s’est directement adressé au Premier ministre pour lui demandé de faire stopper les destructions et d’autoriser le retour des Juifs à ‘Homesh. Dagan a annoncé que les milliers de Juifs qui ont marché à ‘Homesh jeudi deviendront des dizaines de milliers à Jérusalem.

Le conseil des localités de Judée-Samarie a publié une réaction globale et modérée, car son président David Elhayani reste silencieux depuis le début de l’affaire, de par son soutien au gouvernement : « La destruction à ‘Homesh vendredi matin encourage le terrorisme qui veut nous frapper. Nous demandons au gouvernement de ne pas prêter la main à cette honte et de changer sans délai de politique. Nous rappelons que durant quinze ans, depuis l’expulsion, l’étude de la Torah ne s’est pas interrompue à ‘Homesh. Cette destruction ne dissuadera pas les habitants. Nous continuerons à agir pour la régularisation des jeunes implantations et pour renforcer ce lieu ».

Betzalel Smotritch (Hatziyonout Hadatit) a écrit : « Hier, c’est une pluie bénie qui nous a mouillés, aujourd’hui c’est un crachat à la figure de tous ceux qui ont marché vers ‘Homesh. Benett, Shaked, Kahana, Silman et Orbach ont planté un couteau dans le dos de la famille de Yehouda Dimentman hy »d. Nous n’oublierons ni ne pardonnerons ».

Ofir Sofer (Hatziyonout Hadatit) note l’hypocrise des ministres et députés Yamina qui se sont rendus au chevet de la famille Dimentman, ont promis « de tout faire » et qui aujourd’hui prêtent la main à cette destruction.

Très incisif, Itamar Ben-Gvir a écrit « Benett vient d’accorder une récompense aux terroristes et a trompé une famille endeuillée ainsi que le peuple juif. Les images de la destruction à ‘Homesh sont une victoire pour les meurtriers qui vont faire le ‘V’ de la victoire et vont aller en prison avec le sentiment d’avoir gagné la partie. Ceci est d’autant plus grave que Benett avait promis à la famille endeuillée qu’il agira pour empêcher la destruction. S’il n’est même pas capable de cela, il n’est pas digne d’être Premier ministre ».

Photo habitants de ‘Homesh