Le député Betzalel Smotritch et le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, ont dénoncé un communiqué du porte-parole de Tsahal qui parle de « violences commises par des habitants juifs de Samarie contre les forces de sécurité ». Betzalel Smotritch a regretté que « le porte-parole de Tsahal suive ainsi les traces du ministre de la Sécurité intérieure et le choeur de l’extrême gauche dans leur campagne sur une soi-disant violence des Juifs de Judée-Samarie ». Le président de Hatziyonout Hadatit a évoqué le siège de ‘Homesh par Tsahal et les communiqués de Tsahal qui lui rappelaient les jours qui précédèrent la Hitnatkout et la machine de délégitimation des habitants avant leur expulsion. Il a mis en garde le gouvernement de ne pas détruire ce que Yehouda Dimentman hy »d à construit. Smotrotche a appelé le Premier ministre à régulariser la yeshiva de ‘Homesh et non pas accorder de récompense au terrorisme. Les députés du parti Hatziyonout Hadatit se rendront à ‘Homesh dans la nuit de dimanche à lundi pour manifester leur solidarité avec les étudiants de la yeshiva et feront usage de leur immunité parlementaire pour franchir le barrage militaire.

De son côté, Yossi Dagan, a également dénoncé le communiqué de Tsahal quant à des violences commises par des Juifs contre des soldats à ‘Homesh, affirmant que ce sont au contraire des soldats qui ont eu la main lourde contre des Juifs qui voulaient se rendre à ‘Homesh. Dagan a dit : « Je suis choqué par le communiqué du porte-parole manipulateur de Tsahal sur les étudiants de la yeshiva de ‘Homesh. La tombe de Yehouda Dimentman hy »d est encore toute fraîche et voilà déjà que le porte-parole de Tsahal salit ses amis qui n’ont rien fait de mal ». Le président du conseil régional de Samarie affirme avoir visionné les vidéos et constaté qu’il n’y avait eu aucune violence contre des soldats de la part de Juifs mais que l’inverse était vrai. Il a appelé Tsahal à ne pas revenir à l’époque difficile où avaient été employés des méthodes qui avaient créé une division dans la société israélienne et était entré dans l’arène politique.

Photo Basel Awidat / Flash 90