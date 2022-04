Après deux ans de Corona, le yishouv juif de Hevron s’est préparé à accueillir des dizaines de milliers de visiteurs durant la période de ‘Hol Hamoed. Parmi les activités proposées : prières au Caveau des Patriarches, visite du musée « Laga’at Banetsa’h » (Toucher à l’Eternité) à Beit Hadassa, visite du site archéologique Tel Hevron, fêtes musicales et autres animations de rues. Les organisateurs recommandent tout spécialement la visite du site Tel Hevron, ouvert au public, où l’on pourra découvrir des vestiges datant d’il y a plusieurs milliers d’années, attestant de ce qui est mentionné dans la Torah, ainsi qu’un village juif antique avec ses bains rituels et ses lieux de production de vin et d’huile. Une occasion également d’exprimer l’amour et la fidélité du peuple juif envers la Ville des Patriarches et des Matriarches.

Vidéo (Aroutz 7)

Photo Elimelekh Kreiser