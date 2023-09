Lors de la commission de la Sécurité nationale, dirgée par le député Tsvika Fogel (Otsma Yehoudit), il a été question aujourd’hui du quotidien des habitants juifs dans les villes mixtes.

Un jeune couple, Hodaya et Noam Glick, résidant à Ramlé, sont venus témoigner. Ils ont emménagé avec leur bébé, il y a un mois dans un appartement qui était jusqu’alors occupé par une femme arabe qui a été expulsée car elle ne payait pas son loyer. Noam raconte que quand il est arrivé, il a été à la rencontre de ses voisins arabes et a voulu leur serrer la main. Ces derniers ont refusé et lui ont dit ”aucun Juif ne s’installera ici. On ne vous laissera pas en paix”.

Depuis, ils subissent des agressions incessantes: pneus crevés, insultes, le week-end dernier alors qu’ils étaient absents, leur maison a été vandalisée.

Le couple a fait écouter à la Knesset des enregistrements de ce que leurs voisins leur crient: ”Savon, savon! Hitler aurait dû faire de vous des savons!”.

Des larmes dans la voix, Hodaya explique que ces mêmes personnes sont toujours en liberté et se promènent tous les jours sous ses fenêtres.

”Nous sommes venus habiter ici parce que c’est proche de là où j’étudie et de notre communauté. Mais, certaines personnes ne veulent pas que nous soyons là, parce que nous sommes juifs”, se désole Hodaya.