Après deux ans de négociations, le ministre israélien des Infrastructures nationales, de l’Energie et de l’Eau, Youval Steinitz a signé un accord avec ses homologues chypriote, grec et italien. Cet accord, qui est soutenu par l’Union européenne et dont tout le monde parle depuis un certain temps en Israël, prévoit un projet gigantesque de construction d’un gazoduc sous-marin qui partira des côtes israéliennes et arrivera en Italie via Chypre, la Crète, la Grèce et le sud de l’Italie.

Ce pipeline acheminera du gaz israélien et chypriote vers plusieurs directions en Europe. D’autres pays se sont montrés intéressés par être reliés plus en amont à ce gazoduc appelé EastMed, notamment la Bulgarie et la Serbie.

Ce gazoduc sera le plus long et le plus profond du monde, avec une longueur de 2.000 km et une profondeur sous-marine de 3,5 km.

Le ministre Youval Steinitz avait présenté le projet devant ses homologues de l’Union européenne lors d’un sommet à Abou Dhabi. Suite à cela, l’UE avait débloqué 100 millions de dollars pour vérifier la faisabilité d’un tel projet. De nombreux pays de l’UE sont intéressés à diversifier leurs approvisionnements en gaz naturel, et ont fait le choix d’Israël et de Chypre où le gaz naturel est actuellement moitié moins cher que celui qu’ils achètent actuellement.

Selon l’accord signé, les travaux devraient débuter d’ici quelques mois et s’achever d’ici cinq ans un minimum. Israël deviendra alors l’un des grands exportateurs de gaz qui rapportera non seulement des milliards de shekels dans les caisses de l’Etat, augmentera l’implication israélienne dans le marché européen mais améliorera encore la position géopolitique de l’Etat d’Israël.

Le ministre Yuval Steinitz a déclaré: “Cela fait des dizaines d’années que nous nous plaignons de la politique européenne guidée par sa dépendance au pétrole et au gaz des pays arabes. Dans l’avenir, grâce au gaz naturel israélien, cette influence se fera plus faible et un rééquilibrage s’opèrera”.

