Le premier ambassadeur des Emirats arabes unis en Israël, Mohammed al-Hadj arrivera lundi dans le pays. Il sera reçu par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères Gaby Ashkenazy et présentera ses lettres de créances au président de l’Etat Reouven Rivlin. A cette occasion, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué en langue arabe dans les médias émiratis adressant la bienvenue à l’ambassadeur et lui souhaitant pleine réussite.

Photo Flash 90