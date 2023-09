Jeudi prochain, le 7 septembre, le président du Sénat marocain, Enaam Mayara, sera reçu à la Knesset par Amir Ohana.

Il s’agit d’un événement historique. Pour la première fois, le drapeau marocain sera hissé au parlement israélien et l’hymne marocain sera joué.

Mayara répond ainsi à l’invitation que lui avait faite Amir Ohana, le président de la Knesset, lors de son voyage officiel au Maroc. Il deviendra la première personnalité marocaine et l’une des rares personnalités musulmanes à venir à la Knesset et à y être accueilli avec le tapis rouge et tous les honneurs protocolaires.

Le président de la Knesset, Amir Ohana, a déclaré: ”Il s’agit d’une visite sans précédent qui temoigne de la nouvelle ère dans les relations entre Israël et le Maroc. Par le passé, on ne pouvait que rêver qu’un des symboles du pouvoir marocain vienne en visite officielle en Israël. Aujourd’hui c’est une réalité pleine d’espoir qui nous encourage sur la voie de l’élargissement du cercle de la paix au Moyen-Orient. La relation chaleureuse entre les peuples ne peut être mieux concrétisée que par la relation chaleureuse entre les deux parlements qui les représentent”.

Le président du sénat marocain est aussi le président de l’assemblée parlementaire méditerranéenne dont des membres l’accompagneront en Israël. L’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée (APM) est une organisation internationale qui rassemble 31 parlements membres des régions Euro-méditerranéenne et du Golfe: Albanie, Algérie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Chypre, Égypte, France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Libye, Malte, Mauritanie, Monaco, Monténégro, Maroc, Macédoine du Nord, territoires palestiniens, Portugal, Qatar, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Syrie, Tunisie, Turquie et Émirats arabes unis.