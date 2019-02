Durant la nuit jeudi à vendredi, loin du tumulte de la campagne électorale, Israël va entrer dans le club très fermé des géants de l’espace. Une fusée Falcon produite par la firme américaine SpaceX décollera de Cap Canaveral vers la lune avec à son bord un robot israélien portant le nom de “Bereshit”. Il s’agit d’un double succès historique: le premier engin privé à se poser sur la lune, et surtout le premier qui y sera envoyé par l’Etat d’Israël.

La sonde israélienne mise en orbite est censée se poser sur la lune au bout de sept semaines. Israël sera alors le 4e pays au monde à avoir envoyé un engin sur la lune, après les Américains, les Russes et les Chinois!

Cette mission a été financée par des entrepreneurs qui ont pris part à un concours récompensant de 30 millions de dollars quiconque arrivera à envoyer un engin privé sur la lune. L’homme d’affaires Morris Kahn, Pdg de SpaceIL et principal financeur de la mission n’a pas caché sa fierté: “Nous entrons dans l’histoire et sommes fiers d’appartenir à un groupe qui a rêvé et a accompli la vision partagée par de nombreux pays dans le monde mais que, jusqu’à présent, trois d’entre eux seulement ont accomplie”. Parmi les autres partenaires de ce pari grandiose: le ministère israélien de la Science, de la Technologie et de l’Espace, les Industries Aérospatiales Israéliennes (IAI) et l’Agence spatiale israélienne.

Il s’agit d’une mission très délicate sur le plan technique mais qui là-aussi place Israël parmi les grands de la technologie planétaire.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou ainsi que le ministre de la Science, de la Technologie et de l’Espace Ofir Akounis assisterons à la mise à feu de la fusée depuis les écrans du centre de contrôle des Industries Aerospatiales Israéliennes.

Photo Illustration