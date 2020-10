Israël et le Soudan ont officiellement annoncé la normalisation de leurs relations sous l’égide des Etats-Unis « afin de faire avancer la paix dans la région ». Le président américain Donald Trump, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, le président soudanais, général Abdel Fattah Abdelrahmane al-Burhan et le Premier ministre Abdallah Hamdok ont tenu une conversation par zoom vendredi juste avant l’entrée du Chabbat pour annoncer la nouvelle historique.

Dans un message vidéo, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a ensuite déclaré : « Nous annonçons aujourd’hui une nouvelle percée importante vers la paix. Un nouvel Etat se joint au cercle de la paix avec cette fois-ci une normalisation pleine et entière entre Israël et le Soudan. Quel changement prodigieux ! C’est à Khartoum, capitale du Soudan que la Ligue arabe avait fait en 1967 sa célèbre déclaration des ‘Trois nons’ : non à la paix avec Israël, non à la reconnaissance d’Israël et non à toute négociation avec Israël. Aujourd’hui, le Soudan a dit ‘oui à Israël’, ‘oui à la reconnaissance d’Israël’ et ‘oui aux négociations avec Israël’ (…) Bientôt, des délégations d’Israël et du Soudan se rencontreront pour discuter de coopération entre les deux pays dans de nombreux domaines, parmi eux l’agriculture, le commerce et bien d’autres domaines importants pour les citoyens (…) L’espace aérien soudanais est désormais ouvert aux avions israéliens ce qui raccourcira les vols vers l’Afrique et l’Amérique du Sud. Je remercie le président du Conseil souverain de transition Abdel Fattah Abdelrahmane al-Burhan ainsi que le Premier ministre Abdallah Hamdok et une nouvelle fois le président américain Donald Trump et son équipe pour leur part déterminante dans cette démarche historique… ».

Il faut souligner que contrairement aux Emirats arabes unis et au Bahreïn, le Soudan a un historique d’hostilité active envers Israël. Des troupes soudanaises participèrent aux guerres de 1948 et 1967. Et lors du règne de l’ancien président Omar el-Bashir, le Soudan était devenu depuis les années 1980 une plateforme du terroriste international et accorda notamment son aide à Oussama ben Laden. Selon des « sources étrangères », Israël a mené toute une série d’opérations sur le territoire soudanais contre des transferts d’armement iranien à destination du Hamas en transit par le Soudan.

Annonce spéciale de Donald Trump

A l’issue de la déclaration commune, le président américain Donald Trump a réuni une conférence de presse et a déclaré : « Il s’agit d’un nouveau pas vers le paix au Moyen-Orient. Au moins cinq autres pays souhaitent se joindre à ce mouvement de normalisation avec Israël et nous allons faire en sorte pour que cela se fasse le plus rapidement possible.

Sur Tweeter, le président américain a ensuite écrit : « C’est une victoire géante des Etats-Unis et de la paix dans le monde. Avec les Emirats arabes et le Bahreïn, le Soudan est le troisième pays a normaliser ses relations avec Israël en quelques semaines à peine. Et d’autres viendront encore !

Le parti Balad dénonce la normalisation

Le parti Balad, membre de la Liste arabe unifiée a une nouvelle fois choisi d’être dans le mauvais camp : « Cet accord est un signe d’infamie sur le front du régime soudanais, un couteau planté dans le dos du peuple palestinien ainsi qu’un cadeau fait à Israël sans aucune contrepartie ».

