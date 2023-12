L’ancienne candidate démocrate à la Maison Blanche, Hillary Clinton, a rencontré des familles d’otages, sur le campus de l’université Colombia. Elle en a profité pour critiquer sévèrement le Premier ministre israélien et son gouvernement, n’hésitant pas à utiliser une rhétorique qui ne repose sur aucun élément concret.

Elle leur a déclaré que Biden préparait ”un cadeau de Noël” pour la libération des otages à l’approche de la fête chrétienne.

Elle a, par ailleurs, incité les proches d’otages à faire pression sur le Premier ministre, Binyamin Netanyahou. Selon Clinton, ce dernier ne s’occupe que de sa ”survie politique et personnelle” et ”les membres du gouvernement actuel sont plus intéressés par leur place que par les otages”.

Celle qui fut secrétaire d’Etat américaine aux Affaires étrangères a déclaré lors de cette rencontre: ”Tant que les otages ne seront pas le principal objectif pour Israël alors tout ce que moi ou le Président Biden dirons ou ferons, n’aura pas suffisamment de valeur”.