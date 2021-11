Dans le cadre de la grave crise qui oppose l’Arabie saoudite au Liban, Riyad a mis comme condition à un rétablissement des relations « normales » une nette réduction de la force et de l’influence du Hezbollah dans le pays et de « sérieuses réformes dans le système politique ». Selon les plus hautes autorités du royaume, l’Arabie saoudite ne voit pas actuellement d’intérêt à maintenir des relations avec le Liban à cause de la « domination du Hezbollah sur la scène politique libanaise ». La crise diplomatique et politique entre les deux pays a surtout des conséquences économiques et sociales très sérieuses pour le pays du Cèdre déjà très profondément en crise.

Mardi, le ministre libanais des Affaires étrangères Abdallah Bou Habib a répondu en annonçant que « les conditions émises par l’Arabie saoudite sont impossibles à mettre en oeuvre. « Si c’est juste la tête du Hezbollah qu’ils veulent, nous ne pourrons pas le leur offrir, il s’agit d’une question régionale », a dit le ministre, illustrant à quel point le Liban est pris dans les griffes de l’organisation terroriste chiite et de son suzerain iranien.

On est loin des exigences émises par les pays européens et particulièrement du président français Emmanuel Macron dans les jours qui ont suivi l’explosion dévastatrice du port de Beyrouth en août 2020.

