Des groupes d’Arabes ont déjà commencé à provoquer les forces de l’ordre qui se sont déployées dans le secteur du Caveau des Patriarches à Hevron. Le président de l’Etat Itshak Herzog doit s’y rendre dimanche en fin d’après-midi pour procéder à l’allumage de la première bougie de ‘Hanouca.

Des manifestants et députés d’extrême gauche ont également annoncé leur venue pour manifester contre cette cérémonie. Le Hamas et l’Autorité Palestinienne ont appelé les musulmans à se rendre en masse sur place pour protester contre « l’offense faite » à ce qu’ils considèrent comme une mosquée, en vertu de l’islamisation et la récupération de tous les sites juifs de la terre d’Israël.

En visite dans la région du sud du Mont Hevron, le député Yuli Edelstein a évoqué cette cérémonie et ce qui se passe autour : « Les gens sont simplement devenus fous ! Si le président de l’Etat, qui ne vient pas des rangs de la gauche, ne considère pas avec raison le Caveau des Patriarches comme un lieu de discorde ou un enjeu politique, pourquoi s’acharner ainsi contre lui ? Je souhaite au président de l’Etat d’avoir du plaisir à allumer cette première bougie au Caveau de Makhpela et d’en faire de même dans d’autres lieux du pays, y compris des sites historiques juifs. Le Caveau est un endroit qui mérite bien davantage de visites. Je conseille à tout un chacun de s’y rendre ! »

جيش الاحتلال يعتدي على فلسطينيين احتشدوا بالقرب من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة رفضاً لإقتحامات الاحتلال وقادته وتأكيداً على المكان المقدس في فلسطين 🇵🇸 pic.twitter.com/x8V3qBYRlI — غزة الآن – Gaza Now #عاجل 🚨 (@GazaNownews) November 28, 2021

Photo Flash 90