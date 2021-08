Après des années de requêtes, procédures, appels et reports, les travaux d’accessibilité au Caveau des Patriarches à Hevron on enfin débuté. Il s’agit ni plus ni moins de permettre aux personnes à mobilité réduite – de toutes religions – de pouvoir accéder au Caveau où sont enterrés les fondateurs du peuple juif. Les travaux sont effectués par le département d’ingénierie et de construction au ministère de la Défense sous la supervision du département archéologique de l’Administration civile et ils s’étendront sur six mois. Le plan prévoit l’aménagement d’un chemin d’accès ainsi que d’un ascenseur permettant l’accès des personnes à mobilité réduite.

Le retard dans le départ des travaux est dû à l’opposition de l’Autorité Palestinienne, du maire de Hevron et d’organisations d’extrême gauche – juives et arabes – qui ont tout tenté sur le plan judiciaire et politique pour empêcher ces travaux au motif que le Caveau des Patriarches serait un…site « palestinien » et qu’Israël n’auraut pas le droit d’y effectuer le moindre travail.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90