Joli portrait de Eliahou Chekroun dans la série « Heureux comme un Français en Israël » par Lea Tov Golda et Esther Esti Gerber.

Il nous raconte sa techouva , son alya et la création de sa clinique dentaire « Les Experts », fondée avec son neveu et associé Lior Chekroun .

Filmé et monté par Esther Esti Gerber.

Les Experts :

Agam Kineret 6 Canyon Agamim Netanya

Tél : 09-7449726