De manière tout à fait exceptionnelle, le Président de l’Etat, Itshak Herzog, a reçu le chef du parti Otsma Yehoudit, Itamar Ben Gvir, à la veille de la prestation de serment du gouvernement.

Le Président tenait à signifier à Ben Gvir la nécessité de calmer les esprits, notamment sur les sujets touchant aux discriminations et au racisme.

Le bureau d’Herzog a publié un communiqué après la rencontre: »Le Président a souligné que le rôle de Ben Gvir et celui de tous les membres de la future coalition était d’agir pour toutes les composantes du peuple dans l’esprit de la Déclaration d’Indépendance ». Herzog a enjoint les partenaires de la coalition à »être attentifs et à accepter les critiques concernant le racisme, le rapport à différents groupes dans la société et surtout celles touchant à la communauté LGBT et à la population arabe ».

Ben Gvir a répondu au Président de l’Etat qu’il mettait un point d’honneur à servir tout le peuple, à remplir son rôle de ministre de la Sécurité nationale pour toute la société israélienne et de renforcer le sentiment de sécurité dans les rues pour tous.

Il a ajouté qu’il s’était entretenu avec ses amis de la Tsionout Hadatit et que ces derniers n’avaient nullement l’intention d’annuler la loi contre les discriminations, ni d’exclure ou de porter atteinte à un public ou à un autre. Ben Gvir s’est dit attentif aux voix qui émanent de toutes les composantes du peuple et a assuré que le nouveau gouvernement appliquera une politique nationale globale en faveur de toutes les parties de la société.