Le Président de l’Etat, Itshak Herzog, s’est adressé ce soir (dimanche) à la nation.

Il a exprimé sa tristesse à chaque annonce d’un soldat qui tombe au combat et assuré les familles de son soutien. Il a rappelé la nécessité de poursuivre la guerre: ”Nous versons des larmes et nous continuons, sans hésiter”.

Le Président a tenu à faire une sorte de rappel à l’ordre alors que la société israélienne est toujours en proie à des querelles intestines.

”L’ennemi attend les fissures dans notre unité”, a déclaré le Président, ”Il attend que nous commencions à disputer les uns avec les autres. Il voit les disputes, les batailles d’ego, les attaques politiques, celles d’avant et celles d’après. Il se réjouit de chaque querelle qui nous divise. C’est justement pour cette raison que je veux me faire le porte-voix des familles endeuillées, des soldats sur le front et appeler tout le monde à arrêter ces luttes internes alors que nous menons une guerre difficile. Nous n’avons pas le droit de retourner à l’ambiance du 6 octobre. Nous n’avons pas le droit de parler en termes de ”eux et nous”. Nous n’avons pas le droit d’inonder les réseaux sociaux de paroles de haine. Je veux mettre en garde de manière très claire: tous ceux qui nous ramènent à l’ambiance du 6 octobre nuisent à l’effort de guerre et à la sécurité des citoyens de l’Etat”.

Le Président s’est adressé directement aux dirigeants politiques et leur a demandé: ”Faites preuve de responsabilité. Si ce n’est pas pour vous alors faites-le au moins pour les soldats au front. Retenez-vous encore un peu avant de commencer à faire campagne et à diffuser des messages politiques. Cela ne fera de mal à personne”.

Le Président Herzog a également tenu à apporter tout son soutien à l’Etat-major dans sa gestion de la guerre ainsi qu’aux combattants sur le front.