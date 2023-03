Au terme d’une nouvelle journée de manifestations dans tout le pays, le Président Itshak Herzog a pris la parole ce soir dans un discours à la nation.

Il s’est dit extrêmement inquiet et choqué des images qu’il voit dans les rues du pays. Il a qualifié la situation de catastrophique.

Contrairement à ses précédentes interventions, le Président Herzog a pris position et il a déclaré que »la réforme telle qu’elle est présentée aujourd’hui au sein de la commission des Lois de la Knesset doit être abandonnée. Elle est erronée et sape les fondements de notre démocratie ».

Le Président a affirmé qu’il entretenait des discussions avec toutes les parties autour de cette réforme: »y compris avec ceux qui n’osent pas le dire en public », a-t-il précisé.

»Je peux d’ores et déjà vous le dire; j’ai réussi à parvenir à une situation où les divergences ont été considérablement réduites. Il y a des accords sur la plupart des sujets. Pas sur tout, mais sur la grande majorité. Notre démocratie est une valeur suprême, un système judiciaire indépendant et fort est une valeur suprême. Et oui, la pluralité au sein du système judiciaire afin qu’il soit un foyer pour tous les citoyens du pays, est une valeur suprême. Des rapports sains, stables et clairs entre les pouvoirs est une valeur suprême. Il s’agit d’une version qui est à portée de mains. On ne détruit pas la maison pour une petite divergence, même si elle est fondamentale », a martelé le Président.

Il a tenu à adresser un message très claire aux élus: »Vous me demandez de vous aider. Je suis prêt à vous aider mais c’est vous qui portez la responsabilité. Chaque parti de la Knesset. Il n’y a pas d’autre alternative: c’est soit la catastrophe soit une solution à la crise. Si vous choisissez de continuer sur le chemin où vous êtes jusqu’à maintenant, vous serez responsables du chaos. L’histoire vous jugera. Prenez vos responsabilités, tout de suite.

Le chef de l’opposition a immédiatement réagi en soulignant que le Président lui-même avait reconnu le caractère anti-démocratique du processus législatif en cours. Il a, de nouveau, appelé à arrêter le processus à la Knesset et seulement ensuite à se réunir à la résidence présidentielle pour parler.

Même son de cloche chez Benny Gantz, qui a lancé un appel à Netanyahou lui demandant de stopper la réforme avant toute discussion.

Le député Dan Illouz (Likoud) a tweeté: »Le gouvernement actuel de droite a été élu sous la bannière de la réforme nécessaire du système judiciaire et nous l’appliquerons. Nous sommes ouverts à la discussion, à tout moment, partout mais nous ne rencontrons que des refus. Le processus législatif ne sera pas abandonné mais il peut faire l’objet de débats et de correction. Nous sommes là pour réparer ».