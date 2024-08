Le conseil régional du Binyamin, en Judée-Samarie, a organisé hier soir (mardi) une cérémonie pour rendre hommage au travail des coordinateurs de sécurité qui oeuvrent nuit et jour pour assurer la sécurité des habitants du pays, en particulier depuis le début de la guerre Glaives de fer.

La cérémonie s’est tenue en présence du Président de l’Etat, Itshak Herzog, du président de la Knesset, Amir Ohana, de plusieurs députés, mais aussi de l’épouse du Premier ministre, Sara Netanyahou.

Dans son allocution, le Président Herzog a tenu à saluer le travail des coordinateurs de sécurité: ”Vous êtes la muraille de notre peuple, vous le faites chaque jour, à chaque instant. Nous l’avons vu le 7 octobre, vous êtes en première ligne, vous faites un travail sacré. Vous sauvez des vies et vous protégez le peuple d’Israël et l’Etat d’Israël”.

Le Président a également remercié les familles de ces coordinateurs de sécurité.

Puis il a évoqué le sujet de la présence juive en Judée-Samarie: ”Le développement de la présence juive se poursuit depuis le début de l’histoire du sionisme, ils sont indissociables. C’est l’occasion de dire combien il a été prouvé, à maintes reprises, que la présence juive en Judée-Samarie est essentielle pour le peuple et la sécurité d’Israël”.

De manière exceptionnelle, l’épouse du Premier ministre, Sara Netanyahou, a également prononcé quelques mots. Elle tenait à rendre hommage aux épouses et aux familles des coordinateurs de sécurité. Elle a insisté sur le fait que le pays se trouve dans une ”guerre existentielle”.

”Ce soir, je saisis l’occasion pour remercier tous ceux qui ont été là pour nous dans les moments les plus difficiles et les plus complexes – pour nos enfants, nos familles et le pays tout entier.

Depuis le 7 octobre, nous luttons pour notre existence, pour notre foyer, pour nos vies et pour le droit de vivre ici en sécurité. Dans ce combat, vous – les coordinateurs de sécurité, les agents de sécurité – vous vous tenez debout avec héroïsme et détermination et vous nous défendez, même au prix d’un lourd tribut personnel et familial.

Mais derrière chaque héros, il y a une force supplémentaire qui n’est pas moins importante – les épouses, les partenaires, les mères et les enfants, qui sont nombreuses ici aujourd’hui. Vous vous tenez héroïquement aux côtés de vos maris, soutenant, renforçant et veillant sur le foyer pendant qu’ils partent pour nous défendre tous.

Votre contribution ne se mesure pas en mots mais en actes d’amour, de sacrifice et de don sans fin. Merci pour ce que vous faites chaque jour, toute l’année, mais surtout dans des périodes difficiles comme celle-ci.

Grâce à vous, nous pouvons continuer à vivre une vie normale, une vie en sécurité et avoir l’espoir d’un avenir meilleur.

Au nom du Premier ministre, je voudrais exprimer ma profonde gratitude et vous remercier du fond du cœur. C’est sur vous que repose le pays”.