Le Président israélien s’est exprimé ce matin lors de la conférence des »Personnalités de l’Etat » organisée par Ynet et Yediot Aharonot. Il est revenu sur les tensions de ces derniers jours entre le Premier ministre d’une part et le chef du Shabak et la Cour suprême d’autre part mais il a aussi évoqué les affirmations de la gauche selon lesquelles le gouvernement menaçait la démocratie.

»Il n’y a ni deep state, ni dictature », a tenu à rassurer le Président. »Il y a des fonctionnaires qui travaillent très dur pour l’Etat. Nous avons des désaccords profonds mais cela ne signifie pas que la démocratie soit morte ». Le Président s’est dit très inquiet des tensions qui se manifestent et de l’absence de dialogue entre les parties.

Herzog a appelé le gouvernement à se conformer à la décision de la Cour suprême au sujet du limogeage de Ronen Bar qui doit être rendue demain, alors que le ministre de la Justice a affirmé que si ce renvoi était annulé par la Cour, le gouvernement devra ignorer le verdict. »Il faut absolument obéir à la loi, aux décisions de justice », a insisté Herzog, il y a une obligation absolue d’obéir aux décisions de la Cour suprême ».