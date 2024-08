Le président de l’Etat d’Israël Itshak Herzog a adressé mercredi soir un appel à la population israélienne, lui demandant de ‘faire preuve de responsabilité et de vigilance et de respecter les consignes’.

Il a fait ses déclarations lors d’une commémoration en souvenir des huit soldats tués dans l’explosion de leur tank (Namara) à Rafah, le 15 juin dernier.

Herzog a déclaré : « Nos ennemis nous attaquent sans cesse de toutes parts et nos forces ripostent avec force, de près comme de loin. Nos ennemis ont bien compris, et même plus encore, que nous défendrons nos citoyens à tout moment, quel que soit le lieu et par tous les moyens ».

Il a ajouté : « Nous ne voulions pas la guerre et nous ne la recherchons pas mais nous nous devons d’être prêts, même à l’arrière. Les combats ne sont pas terminés et les enjeux sécuritaires continueront d’apparaître de différents fronts ».

Herzog a tenu par ailleurs à lancer un appel à l’unité au sein du peuple, suite à l’affaire de Sdé Teman et des remous qu’elle avait provoqués, recommandant la retenue. « Il faut mettre un terme aux campagnes et aux slogans, il faut faire cesser la haine », a-t-il dit.