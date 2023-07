Le Président de l’Etat, Itshak Herzog, a prononcé un discours devant les deux chambres parlementaires américaines réunies au Capitole. Il est ainsi devenu le deuxième Président israélien à s’exprimer devant le Congrès américain, 35 ans après le Président Haïm Herzog, son père.

Il l’a d’ailleurs rappelé en ouverture de son discours. Itshak Herzog a évoqué l’amitié et les valeurs qui unissent Israël et les Etats-Unis.

Puis, il a rappelé la période du calendrier juif dans laquelle nous nous trouvons: ”Mes chers amis, dans les mariages juifs, il est de coutume de poser un verre au sol et de le casser avec le pied, afin de se souvenir de la destruction du Temple de Jérusalem, il y a 2000 ans. Ce n’est qu’une fois que le verre est cassé que les festivités peuvent vraiment commencer. Au moment le plus heureux de la vie de deux êtres qui s’unissent pour construire ensemble un tout, nous tenons à nous souvenir de la brisure du passé de notre nation. Aujourd’hui, nous sommes le 1er Av, d’après le calendrier hébraïque. Dans la tradition juive, il s’agit d’une période triste, dans laquelle nous prenons le deuil pour la destruction des Temples. Les communautés juives dans le monde pleurent sur ce moment qui marque le début de l’exil de notre terre, un exil de 2000 ans pendant lequel notre lien spirituel avec la terre de nos ancêtres ne s’est pas rompu, pendant lequel le désir de rentrer à la maison ne s’est jamais éteint, celui de retrouver notre indépendance”.

Le Président a continué à rappeler le lien qui unit le peuple juif à sa terre et le miracle de la renaissance de l’Etat d’Israël: ”Après la création de l’Etat d’Israël, en 1948, la terre promise par Dieu à Avraham, vers laquelle Moshé a conduit les enfants d’Israël, la terre de la Bible, la terre où coulent le lait et le miel, est devenue une terre de démocratie florissante. Déjouant tous les pronostics, le peuple juif est retourné sur sa terre et a fondé un foyer qui est devenu la belle démocratie israélienne. Dans les faits, c’est une mosaïque de Juifs, Musulmans, Chrétiens, Druzes et Circassiens, de laïcs, traditionnalistes et orthodoxes de toutes les origines, de toutes les visions du monde et de tous les styles de vie. Un pays qui a accueilli à bras ouverts, des exilés de 100 pays différents. Un Etat qui s’est transformé en ”start up nation”, en centre vivant d’innovation et de créativité, d’activisme social et de recherche intellectuelle, de réveil spirituel et d’initiatives dans le monde des affaires, d’inventions scientifiques révolutionnaires et médicales qui permettent de sauver des vies. Nous avons créé un Etat nation qui, depuis sa naissance, fait face à une guerre incessante, au terrorisme et à la déligitimation. Un pays qui se bat pour se défendre face au mal et à l’ennemi et malgré cela, un pays dans lequel les gens se saluent par le mot ”Shalom””.

Herzog a insisté tout au long de son discours sur la vitalité de la démocratie israélienne, tout en glissant un mot sur la Cour suprême: ”Un Etat qui peut se vanter de sa démocratie vivante, de la défense des minorités, des droits de l’homme et des libertés individuelles, comme cela a été fixé par son Parlement – la Knesset, et comme protégé, entre autres, par une Cour suprême forte et un système judiciaire indépendant”.

Le Président a parlé de l’Iran, de la menace qu’il représente pour le monde libre et du fait qu’il déclare ouvertement vouloir détruire Israël. ”Israël n’a pas de frontière commune avec l’Iran. Israël et l’Iran ne se disputent pas des ressources naturelles. Israël n’a pas de conflit avec le peuple iranien. Et pourtant, le régime iranien, avec ses antennes au Moyen-Orient, agit pour parvenir à la destruction de l’Etat d’Israël, au meurtre de Juifs et au conflit avec le monde libre”. Herzog a rappelé la position d’Israël qui fera tout pour empêcher l’Iran de devenir une puissance nucléaire. Il a condamné toute expression de tolérance envers l’Iran qu’il a qualifiée de naufrage moral impardonnable.

Herzog est aussi revenu sur le conflit qui oppose Israël aux Palestiniens: ”Au fil des années, Israël a fait des pas courageux pour parvenir à la paix. Il a fait des propositions qui allaient très loin à nos voisins palestiniens. De profondes différences politiques et de nombreux défis rendent complexes les relations entre Israël et les Palestiniens, je ne le nie pas. Mais une chose est certaine: nous ne pouvons pas parler de paix lorsqu’en parallèle un accord et une légitimation sont donnés au terrorisme, implicitement ou explicitement.

Une véritable paix ne peut pas naitre dans la violence. Le terrorisme palestinien contre Israël ou contre les Israéliens, empêche toute possibilité future de paix entre les deux peuples. Des Israéliens sont victimes de terrorisme, lorsqu’ils attendent le bus, quand ils se promènent, quand ils passent du temps avec leur famille. Et de l’autre côté, un attentat réussi est célébré, les terrorismes sont honorés, les familles des terroristes sont dédommagées financièrement pour chaque Israélien touché. C’est insupportable. C’est un scandale moral”.

Dans la délégation israélienne se trouve Léa Goldin, la mère d’Hadar Goldin, z’l, dont le corps est retenu par le Hamas à Gaza. Le Président Herzog a rappelé devant le Congrès, les quatre otages israéliens à Gaza. ”Nous prions pour leur retour”, a-t-il dit.

Pour finir le Président a évoqué la situation interne en Israël: ”Mes chers amis, ce n’est pas un secret que ces derniers mois, le peuple israélien est plongé dans une querelle profonde et enflammée. (…) En tant que Président de l’Etat d’Israël, je suis ici pour dire au peuple américain, à chacun et à chacune d’entre vous: j’ai une entière confiance dans la démocratie israélienne. Malgré les problèmes douloureux auxquels nous faisons face, je sais que notre démocratie est solide et stable. La démocratie est dans l’ADN israélien.

Il est, en ce moment, en Israël un peu après 18h. Bientôt les Israéliens se réuniront pour un repas du soir en famille ou avec des amis. Il est possible qu’ils ne partagent pas du tout les mêmes idées. Mais ils seront toujours et resteront toujours une famille. De la même manière, Israël et les Etats-Unis ne seront pas forcément d’accord sur de nombreux sujets mais nous resterons toujours une famille”.